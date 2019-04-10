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У Трампа сравнили ситуации с захватом Крыма и Голанских высот

среда, 10 апреля 2019, 08:23

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Израиль захватил Голанские высоты оказались в составе Израиля, так как он защищался от нападения Сирии, а Россия аннексировала Крым, не имея никакой угрозы со стороны Украины.

Об этом он сказал, выступая 9 апреля на слушаниях в Сенате США, передает DW.

"Он (Израиль - ред) оборонялся, его существование было под угрозой... Россия же не оборонялась. Россия выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы", - отметил госсекретарь.

"Не может быть более разных ситуаций, чем эти", – подчеркнул Помпео.

Напомним, 21 марта президент США Дональд Трамп призвал мир признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. 25 марта он подписал подписал документ о признании суверенитета. В связи с таким шагом Канада, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт, Сирия, Турция, Иран, Россия и Евросоюз осудили намерение США, заявив о непризнании прав Израиля на Голанские высоты. Также действия США не поддержали на экстренном заседании Совбеза ООН.

Принадлежность стратегически важных Голанских высот уже долгое время является одной из наиболее спорных тем в конфликте на Ближнем Востоке. С 1944 до 1967 года Голанские высоты входили в состав Сирии, Израиль взял под контроль две трети этих территорий во время Шестидневной войны 1967 года. В 1973 году Сирия сделала попытку вернуть Голанские высоты во время Войны Судного Дня, но потерпела поражение. В 1981 году Израилем был принят закон, который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Однако Сирияпродолжает считать эти территории своими.

Как сообщал "Апостроф", в декабре 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля.

В январе 2019 года армия Израиля нанесла ракетный удар по позициям иранского Корпуса стражей исламской революции на территории Сирии: было убито четыре человека.

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