РУС. | УКР.

воскресенье, 14 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Мир

Выборы президента 2019

Новости

14 апреля

13:39
В Украину возвращаются заморозки: каким областям не повезет
13:25
​Появились новые подробности атаки на посла Украины в Лондоне
13:05
Порту - Ливерпуль: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
12:53
​Порошенко попал в ловушку Зеленского: озвучен печальный прогноз
12:50
Где смотреть онлайн Ювентус - Аякс: расписание трансляций
12:45
Формула-1: Хэмилтон стал победителем Гран-при Китая, Mercedes сделал золотой дубль
12:24
​В сети показали тяжелое видео к годовщине начала войны на Донбассе
12:20
Где смотреть онлайн Барселона - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
12:20
У Порошенко озвучили условие для дебатов с Зеленским 19 апреля
12:15
Еврейские кучки 2019: погода, правила и традиции
11:55
Ювентус - Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
11:49
​Комедия дурного вкуса: стало известно, что не так со спорами Зеленского и Порошенко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Появились новые подробности атаки на посла Украины в Лондоне

воскресенье, 14 апреля 2019, 13:25

Злоумышленник, который несколько раз протаранил служебную машину посла Украины в Лондоне Натальи Галибаренко, перед инцидентом пару часов сидел в машине и громко слушал украинскую музыку.

Эту информацию британским СМИ сообщили сразу несколько местных жителей из района Холланд-парк, где располагается дипмиссия.

Так, по словам Дарси Мерсье, когда около 7 утра автомобиль нападающего подъехал к посольству, то громко включил музыку, а на просьбу прекратить шум, сказал, что сделал это "для украинского посольства".

Местный житель Дэн подтверждает, что, начиная с 7:30, с Mercedes на улице несколько часов громко играла музыка.

Напомним, в субботу, 13 апреля, состоялось умышленное нападение на служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко, который стоял припаркованным у здания посольства.

Как сообщал "Апостроф", появились новые детали инцидента в Лондоне, где неизвестный мужчина умышленно врезался в автомобиль посла Украины в Великобритании.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Люди устали от старой власти: соседка Украины выбирает неожиданного президента

Мир движется к третьей мировой войне: почему новый глобальный конфликт неизбежен

Русские на Балканах: как друзья Путина коррумпируют Европу

Путин своими ракетами просто усиливает страх, а Трамп не заинтересован в безопасности Европы - немецкий эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: