​Появились новые подробности атаки на посла Украины в Лондоне

Злоумышленник, который несколько раз протаранил служебную машину посла Украины в Лондоне Натальи Галибаренко, перед инцидентом пару часов сидел в машине и громко слушал украинскую музыку.

Эту информацию британским СМИ сообщили сразу несколько местных жителей из района Холланд-парк, где располагается дипмиссия.

Так, по словам Дарси Мерсье, когда около 7 утра автомобиль нападающего подъехал к посольству, то громко включил музыку, а на просьбу прекратить шум, сказал, что сделал это "для украинского посольства".

Местный житель Дэн подтверждает, что, начиная с 7:30, с Mercedes на улице несколько часов громко играла музыка.

Напомним, в субботу, 13 апреля, состоялось умышленное нападение на служебный автомобиль посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко, который стоял припаркованным у здания посольства.

Как сообщал "Апостроф", появились новые детали инцидента в Лондоне, где неизвестный мужчина умышленно врезался в автомобиль посла Украины в Великобритании.