Стало известно о смерти всемирно известной художницы

В Воронеже (Россия) в возрасте 96 лет умерла известная художница Ксения Успенская.

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Союза художников России.

"Воронежское отделение Союза художников России извещает, что 13 апреля вечером на 97-м году жизни скончалась член Союза художников России Успенская Ксения Николаевна", - говорится в сообщении.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Отмечается, что Успенская была известным художником в России и за рубежом. Ее работа "Не взяли на рыбалку" находится в Третьяковской галерее.

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