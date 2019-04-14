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Стало известно о смерти всемирно известной художницы

воскресенье, 14 апреля 2019, 15:27

В Воронеже (Россия) в возрасте 96 лет умерла известная художница Ксения Успенская.

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Союза художников России.

"Воронежское отделение Союза художников России извещает, что 13 апреля вечером на 97-м году жизни скончалась член Союза художников России Успенская Ксения Николаевна", - говорится в сообщении.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Отмечается, что Успенская была известным художником в России и за рубежом. Ее работа "Не взяли на рыбалку" находится в Третьяковской галерее.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 9 апреля, умер украинский народный артист, актер театра и кино Петр Бенюк.

Ранее в Соединенных Штатах на 73-м году жизни скончался известный иллюзионист и актер Рикки Джей.

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