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Названы опасные для людей последствия таяния ледников

четверг, 18 апреля 2019, 05:37
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Группа ученых-экологов из Плимутского университета выявила, что таяние ледников повлечет за собой высвобождения большого количества радиации, оставшегося со времен активных испытаний ядерного оружия.

Исследование об этом было представлено во время заседании Европейского союза наук о Земле (EGU).

Так, ученые исследовали концентрацию радиоактивных частиц пыли с поверхности ледников в нескольких регионах мира. Пробы с ледников были взяты на Кавказе, в Альпах, в Гренландии, Исландии и на острове Шпицберген.

В 17 случаях ученые обнаружили в пыли радионуклиды с высочайшей концентрацией радиоактивных веществ. Регионы, где брались радиоактивные пробы, были признаны одними из самых загрязненных радиацией на планете.

Как сообщал "Апостроф", ранее специалисты NASA обнаружили, что от Антарктиды отделяется огромный кусок льда, который по размерам равен двум Нью-Йоркам.

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