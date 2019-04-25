США взяли оккупированный Крым в воздушное кольцо: опубликована карта

С начала недели военно-воздушные силы США ежедневно патрулировали зону вокруг оккупированного Крыма.

Об этом пишет издание "Украинский милитаристский портал".

Так, в понедельник 22 апреля самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V совершил патрулирование вдоль оккупированного.

Накануне, 23 апреля, стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk Военно-воздушных сил США совершил патрулирование над Донбассом, после чего также провел полет вдоль побережья оккупированного полуострова.

Кроме того, над акваторией Черного моря осуществлял патрулирование американский противолодочный самолет P-8A Poseidon, предназначенного для уничтожения подводных лодок. По данным издания, он сосредоточился на работе вблизи российской военно-морской базы в Новороссийске и оккупированном Севастополе.

Уже в среду, 24 апреля патрулирование в Черном море провел самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V.

Как сообщал "Апостроф", ранее авиация США провела учения, в рамках которых "сбросила" ядерные бомбы на Россию.