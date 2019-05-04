Неожиданное спасение: соцсети взорвало видео нападения хищников на буйвола в Африке

В сети появилось впечатляющее видео борьбы за жизнь: в Африке отбившийся от стада бизон чудом спасся от окруживших его со всех сторон хищников.

Видео опубликовано в You Tube канале Kruger Sightings

Так, группа туристов в Национальном парке Крюгера (Южная Африка) зафиксировала сцену, где буйвол спасается от двух крупных хищников.

Животное отстало от своей стаи и группа львов начала его преследовать. Буйвол решает пойти в реку, чтобы попытаться сбежать. Его решение было не самым верным, так как некоторые крокодилы начали преследовать его.

Видя, как его преследуют в воде и на суше, буйвол решает выйти и встретиться со стадом львов. И хотя все указывало на то, что рано или поздно буйвол погибнет, он сопротивляется, пока его стадо не вернулось, чтобы спасти его.

Для львов нападение на взрослого буйвола является рискованным. Если охота будет успешной, добыча может стать отличным праздником, но бизон - нелегкая цель. Зов о помощи часто привлекает остальное стадо бизонов.

Менее чем за месяц видео набрало почти 5 млн просмотров.

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