RU   UA   EN  

воскресенье, 5 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 мая

23:55
Сборная Украины завершила выступление на чемпионате мира очередным громким поражением
23:49
Инаугурация президента: Зеленский отправил официальное письмо Парубию, фото
23:47
Неожиданное спасение: соцсети взорвало видео нападения хищников на буйвола в Африке
23:15
В Киеве удалось задержать "серийного" грабителя лифтового оборудования
22:50
Украинки добились невероятного достижения на престижном турнире в Мадриде
22:45
Порошенко подписал указ о назначении важного чиновника
22:09
В Киеве бизнесмена нашли застреленным в квартире: опубликованы фото и видео
21:35
Трамп сделал неожиданное заявление после переговоров с Путиным
21:23
"Шахтер" добыл очередную яркую победу, приблизившись к чемпионству: видеообзор
20:51
Инаугурацию Зеленского может посетить западный топ-чиновник: названа фамилия
20:10
Кличко на благотворительном вечере в США продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов
19:59
В Днепре оборвался лифт с семейной парой: подробности и фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Неожиданное спасение: соцсети взорвало видео нападения хищников на буйвола в Африке

суббота, 04 мая 2019, 23:47
переглянути новину українською

В сети появилось впечатляющее видео борьбы за жизнь: в Африке отбившийся от стада бизон чудом спасся от окруживших его со всех сторон хищников.

Видео опубликовано в You Tube канале Kruger Sightings

Так, группа туристов в Национальном парке Крюгера (Южная Африка) зафиксировала сцену, где буйвол спасается от двух крупных хищников.

Животное отстало от своей стаи и группа львов начала его преследовать. Буйвол решает пойти в реку, чтобы попытаться сбежать. Его решение было не самым верным, так как некоторые крокодилы начали преследовать его.

Видя, как его преследуют в воде и на суше, буйвол решает выйти и встретиться со стадом львов. И хотя все указывало на то, что рано или поздно буйвол погибнет, он сопротивляется, пока его стадо не вернулось, чтобы спасти его.

Для львов нападение на взрослого буйвола является рискованным. Если охота будет успешной, добыча может стать отличным праздником, но бизон - нелегкая цель. Зов о помощи часто привлекает остальное стадо бизонов.

Менее чем за месяц видео набрало почти 5 млн просмотров.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео, как в Беларуси стадо зубров не испугалось волчьей стаи и прогнало их прочь.

Новости

4 мая

23:55
Сборная Украины завершила выступление на чемпионате мира очередным громким поражением
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной

Люди устали от старой власти: соседка Украины выбирает неожиданного президента

Мир движется к третьей мировой войне: почему новый глобальный конфликт неизбежен

Русские на Балканах: как друзья Путина коррумпируют Европу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: