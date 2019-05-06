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​В США произошла сенсация сразу на трех топ-конкурсах красоты: фото победительниц

понедельник, 06 мая 2019, 03:30
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В США впервые в истории победительницами всех трех главных конкурсов красоты - "Мисс США", "Мисс Америка" и "Мисс Тинейджер США" - стали темнокожие конкурсантки.

Об этом сообщает CNN, публикуя фото победительниц.

Титул "Мисс США - 2019" 3 мая получила 27-летняя юристка из Северной Каролины Чесли Крист. Она занимается защитой прав заключенных на благотворительной основе. Теперь Крист будет представлять США на конкурсе "Мисс Вселенная".

В сентябре победительницей конкурса "Мисс Америка", который впервые проходил без дефиле в купальниках, стала 25-летняя Ниа Франклин из Нью-Йорка. "Мисс Тинейджер" в апреле была признана 18-летняя Кэйли Гэррис из Коннектикута, планирующая стать травматологом.

Самый старый американский конкурс красоты - "Мисс Америка" - проводится с 1921 года, темнокожим женщинам было запрещено участвовать в нем до 1940-х годов (первой в 1970 году стала Шерил Браун). Первая темнокожая победительница конкурса, Ванесса Уильямс (1983 год), была вынуждена отказаться от короны из-за публикации интимных фотографий. С тех пор титулы "Мисс Америка" и "Мисс США" получили более десяти темнокожих участниц.

Как сообщал "Апостроф", 1 мая студентки Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского приняли участие в конкурсе красоты, что стало одной из главных тем для обсуждения в социальных сетях.

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