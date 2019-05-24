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Настоящий конец света: появились новые видео смертельных торнадо в США

пятница, 24 мая 2019, 13:27
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США продолжают подсчитывать убытки от мощнейших торнадо, которые прошли по центральным районам страны.

По данным местной прессы, в результате стихийного бедствия погибло не менее семи человек, десятки жителей США получили различные травмы.

Так, в штате Миссури жертвами торнадо стали три человека. Еще четыре человека погибли в Оклахоме, Айове и Миссури.

Пока власти государства не называют точных деталей об убытках, которые были нанесены стихийным бедствием. Известно, что речь идет о миллионах долларов.

Тем временем в сети продолжают публиковать новые кадры непогоды в США.

Как сообщал "Апостроф", 21 мая на востоке Польши пронесся разрушающий торнадо, вследствие которого по крайней мере погиб один человек.

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