Настоящий конец света: появились новые видео смертельных торнадо в США

США продолжают подсчитывать убытки от мощнейших торнадо, которые прошли по центральным районам страны.

По данным местной прессы, в результате стихийного бедствия погибло не менее семи человек, десятки жителей США получили различные травмы.

Так, в штате Миссури жертвами торнадо стали три человека. Еще четыре человека погибли в Оклахоме, Айове и Миссури.

Пока власти государства не называют точных деталей об убытках, которые были нанесены стихийным бедствием. Известно, что речь идет о миллионах долларов.

Тем временем в сети продолжают публиковать новые кадры непогоды в США.