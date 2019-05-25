Извержение вулкана на Бали: в сети показали яркие фото и видео

Ночью 25 мая на индонезийском острове Бали произошло извержение вулкана Агунг.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

По данным Агентства по предотвращению стихийных бедствий Индонезии, извержение длилось около 5 минут. Поток лавы распространился на расстояние около 3 км от кратера вулкана.

Вулканический пепел накрыл девять поселений, которые расположены недалеко от вулкана. Однако власти Индонезии не стали повышать уровень опасности в районе Агунга. Также не проводилась и эвакуация жителей.

В то же время из-за выброса вулканического пепла были отменены девять рейсов между Бали и Австралией. Информации о жертвах или пострадавших в результате извержения не поступало.

Отмечают, что вулкан Агунг вновь активизировался в 2017 году. В 1963 году в результате крупного извержения погибли более 1000 человек.

Фото: Daily Mail

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