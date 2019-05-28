Зеленские побеждают! Карикатурист показал смешную реакцию Путина на выборы в Европе

Известный российский художник Сергей Елкин нарисовал яркую саркастическую карикатуру на реакцию российского президента Владимира Путина на выборы в Европе.

Соответствующую смешную картинку опубликовала RadioSvoboda в своем Telegram-канале.

На карикатуре изображены Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который якобы заявляет лидеру Кремля: "По всей Европе также побеждают Зеленские".

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Ранее сообщалось, что в сети показали яркую карикатуру на президента Владимира Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского, который выступил за объявление дефолта Украины.

Ранее карикатурист ярко высмеял мечты Путина о выборах в Украине.