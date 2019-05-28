RU   UA   EN  

вторник, 28 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 мая

10:20
Все были в шоке: украинская теннисистка рассказала о неожиданном решении набить тату
10:18
​Скандальному экс-нардепу Януковича за "копейки" продали санатории в Крыму
09:59
Душа воина: опубликовано мощное видео об украинском спецназе
09:47
​Позывной "Василек": как в сети шутят о поездке Зеленского на Донбасс
09:35
Немецкие болельщики ярко отметили исторический триумф своей команды: фото и видео
09:27
Водитель Uber устроил пьяное ЧП в Киеве: видео
09:13
​Гривна всерьез подвинула доллар и евро: актуальный курс валют
09:06
Зеленские побеждают! Карикатурист показал смешную реакцию Путина на выборы в Европе
08:29
​У брата известного нардепа в Киеве украли уникальный байк: видео
08:00
День памяти преподобного Пахомия Великого и именины Анастасии: какой праздник 28 мая
07:59
​В Харькове покончил с собой юный сын топ-чиновника: подробности трагедии
07:28
​Мужчина в неадеквате устроил смертельное нападение на школьниц в Японии: первые фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленские побеждают! Карикатурист показал смешную реакцию Путина на выборы в Европе

вторник, 28 мая 2019, 09:06
переглянути новину українською

Известный российский художник Сергей Елкин нарисовал яркую саркастическую карикатуру на реакцию российского президента Владимира Путина на выборы в Европе.

Соответствующую смешную картинку опубликовала RadioSvoboda в своем Telegram-канале.

На карикатуре изображены Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков, который якобы заявляет лидеру Кремля: "По всей Европе также побеждают Зеленские".

Читайте также в материале "Апострофа": Тень от Кремля: почему в Европарламент прошли "друзья Путина".

Ранее сообщалось, что в сети показали яркую карикатуру на президента Владимира Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского, который выступил за объявление дефолта Украины.

Ранее карикатурист ярко высмеял мечты Путина о выборах в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Необычный концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи". Яркие фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать

Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: