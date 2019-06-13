Станет мишенью для удара: в РФ жестко ответили на военное присутствие США в Польше

В России отреагировали на наращивание военного присутствия США в Польше, о котором объявили американский и польский президенты.

В частности, в МИД РФ заявили, что размещение в Польше усиленного военного контингента США нарушает положения Основополагающего акта Россия - НАТО 1997 года.

Как заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, планы США направить в Польшу эскадрилью беспилотников MQ-9 носят "дестабилизирующий и эскалационный характер".

В свою очередь член Совета Федерации Федерального собрания РФ Владимир Джабаров предупредил, что Польша станет мишенью для ответного удара в случае конфликта.

Как сообщал "Апостроф", группа летчиков ВМС США во время полетов у побережья США видели неопознанные летающие объекты.