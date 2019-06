​В Нотр-Даме священники в касках оправили первую мессу после пожара: фото и видео

15 июня в Соборе Парижской Богоматери (Париж) прошла первая месса после пожара, в результате которого был уничтожен шпиль здания, почти вся крыша, и сгорели часы.

Об этом сообщают французские СМИ.

France Info отмечает, что месса прошла в часовне, которую не повредил пожар. На ней присутствовали около 30 человек, из соображений безопасности они надели строительные каски.

В общей сложности в мессе приняли участие около 30 человек, в том числе архиепископ Парижа Мишель Опети и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.

Месса была приурочена к празднику Посвящения в честь освящения алтаря собора, уточняет Le Parisien.

Всех находившихся обязали надеть каски из-за вероятности дальнейшего обрушения.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В ходе произошедшего никто не погиб, при тушении пострадали двое полицейских и один пожарный. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на восстановление собора понадобится пять лет. Министр культуры Франции Франк Ристер не исключил, что работы по реставрации могут не закончиться в этот срок.

For the first time since the devastating fires of April 15th, the Creed is solemnly chanted in Latin, once more in the Cathedral of Notre-Dame de Paris pic.twitter.com/GhDOg6bxDx