RU  UA  EN

воскресенье, 16 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

16 июня

10:28
Фьюри - Шварц: полное видео боя
10:11
​Авто превратились в груды метала: опубликованы фото жуткого ДТП на Закарпатье
10:04
Спасатели предупредили о серьезном загрязнении воздуха в Киеве: названы опасные районы
09:33
​В Нотр-Даме священники в касках оправили первую мессу после пожара: фото и видео
09:33
Один из сильнейших боксеров мира одержал очередную досрочную победу: видео нокаута
09:32
Взрыв в центре Киева: появились новые подробности и фото
09:03
​В Киеве банда воров напала на беременную женщину: опубликовано видео
08:31
​Боевики на Донбассе нарвались на ответку ВСУ и понесли потери
08:30
Украинский чемпион уверенно защитил титул: видео
08:05
​Скандал вокруг Томоса: появилось фото документа, который Филарет рассылает епископам ПЦУ
08:04
Лучшие поздравления с Троицей: открытки, стихи, поздравления в прозе и видео
08:00
Троица и именины Дмитрия: какой праздник 16 июня
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Нотр-Даме священники в касках оправили первую мессу после пожара: фото и видео

воскресенье, 16 июня 2019, 09:33
переглянути новину українською

15 июня в Соборе Парижской Богоматери (Париж) прошла первая месса после пожара, в результате которого был уничтожен шпиль здания, почти вся крыша, и сгорели часы.

Об этом сообщают французские СМИ.

France Info отмечает, что месса прошла в часовне, которую не повредил пожар. На ней присутствовали около 30 человек, из соображений безопасности они надели строительные каски.

В общей сложности в мессе приняли участие около 30 человек, в том числе архиепископ Парижа Мишель Опети и настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.

Месса была приурочена к празднику Посвящения в честь освящения алтаря собора, уточняет Le Parisien.

Всех находившихся обязали надеть каски из-за вероятности дальнейшего обрушения.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. В ходе произошедшего никто не погиб, при тушении пострадали двое полицейских и один пожарный. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что на восстановление собора понадобится пять лет. Министр культуры Франции Франк Ристер не исключил, что работы по реставрации могут не закончиться в этот срок.

Как сообщал "Апостроф", собор Парижской Богоматери может закрыться для посетителей на пять-шесть лет в связи с восстановительными работами из-за пожара 15 апреля

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый ход США: зачем в Киев летит важный специалист по Украине

Начало приключения: зарубежные СМИ о президенте Зеленском

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: