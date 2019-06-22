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Авиакомпаниям Грузии запретят летать в Россию

суббота, 22 июня 2019, 19:40
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С 8 июля в Российской Федерации введут запрет полетов для грузинских авиалиний.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс".

"С 8 июля будет введен временный запрет для грузинских авиаперевозчиков на выполнение, в том числе, коммерческих рейсов в российские аэропорты", - утверждает источник.

Однако российские журналисты подчеркнули, что официальной информации у них пока нет. Но данный запрет подтвердили в Министерстве транспорта России. Причиной таких действий назвали задолженность.

"Причина прекращения полетов - необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации". В настоящее время общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопленной пени) составляет $792 543,19 и 592 251,95 рублей. Грузинская сторона признала задолженность еще в 2008 году, но с тех пор так и не погасила ее", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", жители городов Грузии вышли на протест после выступления депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова в парламенте страны. После этого оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму парламента. Произошли масштабные стычки с полицией, пострадали несколько сотен человек.

Также сообщалось, что последние события в Грузии спровоцированы в основном неприятием в Кремле факта сближения страны с НАТО.

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