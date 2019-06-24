​Путин уйдет: в России назвали дату политического конца страны

Российский президент Владимир Путин уйдет с поста до 2024 года из-за краха системы и политического кризиса.

Такое мнение выразил российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, который ушел из МГИМО по политическим причинам, передает "Медуза".

"Путин не досидит свой срок и уйдет. По какому сценарию — это будет зависеть во многом от него. Но он уйдет до 2024 года — это я могу подтвердить. Все. Рухнет система, это и есть политический кризис, смена режима. Другое дело, как она будет проходить. Будет ли она проходить в форме эволюционной, в форме кардинальных реформ или в революционном виде, этого предсказать невозможно. Потому что не существует вообще никаких методик, позволяющих это предсказать", - считает эксперт.

По его словам, кризис в России начнется уже в следующем году.

"Сейчас я говорю вам с уверенностью, без всяких условий: с 2020 года (начнется полномасштабный политический кризис в России)", - завил Соловей.

Как сообщал "Апостроф", в случае разрастания протестов в России и прямого восстания против Владимира Путина, существует вероятность что силовые структуры выйдут из под контроля Кремля и перестанут подчиняться приказам.