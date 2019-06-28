​В Италии взорвали мост, под которым погибли десятки людей: яркие фото и видео

28 июня в итальянском городе Генуя взорвали остатки моста Моранди, в результате обвала которого почти год назад погибли 43 человека.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

На опорах моста, а также дорожном полотне, что уцелело после обвала, эксперты установили взрывчатку. Во избежание распространения пыли, вокруг зоны взрыва разместили системы полива.

Перед контролируемым взрывом тысячи людей в этом районе, в частности, жителей соседних домов эвакуировали.

О начале операции предупредила сирена. Снос остатков моста длился буквально несколько секунд.

Напомним, как сообщал ранее "Апостроф", в итальянской Генуе днем 14 августа обрушился мост, построенный в 1960-х годах. Обвалилась большая секция моста Моранди над рекой Полчевера. Длина моста - более километра, а высота - 90 метров.