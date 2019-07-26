​На выступлении Трампа случился скандал с двуглавым орлом: фото

Во время выступления президента США Дональда Трампа на студенческом саммите в Вашингтоне, за его спиной появилось изображение искаженной президентской печати в виде двуглавого орла с клюшками для гольфа.

Об этом сообщает Washington Post.

Из-за инцидента был уволен сотрудник консервативной организации Turning Point USA, которая занималась организацией мероприятия. Представитель организации сообщил, что искаженная президентская печать появилась на экране в результате ошибки, случившейся в результате сделанного наспех поиска изображения в интернете.

Ни Белый дом, ни Turning Point не могли объяснить появления искаженной печати на экране. Washington Post предположила, что это могло быть как намеренной шуткой, так и ошибочным использованием отредактированной версии печати президента США.

Такая печать ранее появилась на футболках, которые рекламировал сайт OneTermDonnie ("Один срок, Донни"), выступающий против Трампа и его переизбрания на второй президентский срок.

Орел за спиной Трампа отличался от символа страны, установленного еще в 1789 году. Двуглавое пернатое, ненадолго появившееся на экране, очень походило на орла, изображенного на государственном российском флаге.

Но на этом редактирование белоголового орлана не закончилось.

На настоящей президентской печати он держит 13 стрел, которые символизируют 13 первых американских штатов. На искаженной печати в левой лапе орла - клюшки для гольфа. Согласно Washington Post, после вступления в должность президента, к октябрю 2018 года Трамп посетил свое поле для гольфа в штате Вирджиния более 40 раз, а в свой частный клуб в штате Нью-Джерси он приезжал 70 раз. Гольф-поездки Трампа обошлись налогоплательщикам США по меньшей мере в 102 млн долларов.

Также на официальной президентской печати можно увидеть девиз на латинском языке "E pluribus unum", который переводится как "Из многих - единое". Но на отредактированной версии появилась другая цитата на другом языке. Она гласит "45 es un títere" и переводится с испанского как "45-й - марионетка". 45-й президент США Дональд Трамп не раз прибегал к аналогии с марионетками, чтобы объяснить свою популярность.

Как сообщал "Апостроф", спецпрокурор Мюллер сделал громкое заявление по Трампу.