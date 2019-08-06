​Погибла, спасая ребенка: сеть растрогала история жертвы кровавой бойни в США, фото

Мать троих детей погибла, закрыв собой своего двухмесячного сына, во время кровавого теракта в супермаркете в городе Эль-Пасо, штат Техас (США).

Историю 24-летней Джордан Анкондо рассказали местные СМИ, передает ВВС.

Ее 19-летняя сестра Лета Джамровски рассказала, что она покупала школьные товары для своих детей, когда в супермаркете Walmart открыли огонь по посетителям.

Мать упала на землю, закрыв собой от пуль своего двухмесячного сына.

Младенца со сломанными костями лечат в университетском медицинском центре Эль-Пасо.

Детально о двух массовых убийствах, шокирующие своей жестокостью, происшедших за одни сутки в США, читайте в материале "Апострофа": Десятки убитых и раненых: что известно о двух кровавых бойнях, всколыхнувших США.