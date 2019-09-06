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Умер один из самых известных диктаторов, свергнутый политиком по прозвищу "Крокодил"

пятница, 06 сентября 2019, 09:24
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Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, который правил страной в течение 37 лет.

Как сообщает западная пресса, информацию о смерти экс-главы государства подтвердил действующий президент страны Эммерсон Мнангагва.

Мугабе скончался в возрасте 95 лет. Отмечается, что с начала текущего года он несколько месяцев провел в больнице Сингапура.

Отметим, что в 1980 году он стал премьер-министром страны, а в 1987 году он сам назначил себя президентом.

Свергнуть диктатора удалось в результате военного переворота в ноябре 2017 года. Когда Мугабе согласился сложить полномочия, ему предоставили иммунитет, защищающий его от судебного преследования.

Место Мугабе занял Эммерсон Мнангагва, которого уже успели прозвать "Крокодил" за его жесткие способы управления страной.

Ранее "Апостроф" сообщал, что африканский президент по прозвищу "Крокодил" жестоко поиздевался над известной.юмористкой.

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