Покупайте наше оружие: Путин цинично высказался об атаке на нефтяные заводы Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин предложил Саудовской Аравии покупать российское оружие, чтобы защититься от дальнейших атак на нефтяные заводы.

Об этом он заявил в ходе визита в столицу Турции, Анкару.

Путин также привел в пример правительству Саудовской Аравии Иран, который закупил у России ракетные комплексы ПВО С-300, и Турцию, которая купила новые комплексы С-400. Стоит отметить, что именно Иран обвиняют в поддержке йеменских повстанцев-хуситов, которые и осуществили атаки на нефтяные заводы в Саудовской Аравии.

"Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии нужно принять мудрое государственное решение, так как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300", – заявил Путин.

Путин троллит (об атаке на саудовские НПЗ): Мы готовы оказать помощь Саудовской Аравии, а ее руководству нужно принять мудрое государственное решение, как это сделали руководители Ирана и Турции, закупив у России С-300 и С-400. Они надежно защитят любые объекты Саудовской Аравии pic.twitter.com/Kft4Vp66mK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 16, 2019

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке и возможной выгоде России из конфликта читайте в материале "Апострофа": Это будет крутой заработок для российских компаний: Илия Куса о войне в Персидском заливе.