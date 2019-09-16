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Покупайте наше оружие: Путин цинично высказался об атаке на нефтяные заводы Саудовской Аравии

понедельник, 16 сентября 2019, 21:59
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Президент РФ Владимир Путин предложил Саудовской Аравии покупать российское оружие, чтобы защититься от дальнейших атак на нефтяные заводы.

Об этом он заявил в ходе визита в столицу Турции, Анкару.

Путин также привел в пример правительству Саудовской Аравии Иран, который закупил у России ракетные комплексы ПВО С-300, и Турцию, которая купила новые комплексы С-400. Стоит отметить, что именно Иран обвиняют в поддержке йеменских повстанцев-хуситов, которые и осуществили атаки на нефтяные заводы в Саудовской Аравии.

"Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии нужно принять мудрое государственное решение, так как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300", – заявил Путин.

Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке и возможной выгоде России из конфликта читайте в материале "Апострофа": Это будет крутой заработок для российских компаний: Илия Куса о войне в Персидском заливе.

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