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Гиганты с длинным языком: что умели и как выглядели предки коал, жившие миллионы лет назад

среда, 18 сентября 2019, 00:43
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Палеонтологи выяснили, что семейство вымерших сумчатых палорхесиды могли весить больше тонны и имели уникальное строение передних конечностей.

Об этом сообщает PLoS ONE.

У крупнейшего из них, Palorchestes azael было особенное строение передних конечностей, ибо локтевой сустав был неподвижен, а кости в нем находились под углом около 100 градусов по отношению друг к другу. Вероятно, это как-то помогало гигантам добывать пищу.

Семейство вымерших сумчатых Palorchestidae – это родственники нынешних коал и вомбатов.Палорхестиды были травоядными и питались корой и листьями, либо определенными видами травы. Исследования последних лет помогли выяснить, как выглядело животное: у него была чувствительная верхняя губа и длинный язык. Кроме того, у палорхестид был толстый, мускулистый хвост, как у кенгуру, который, возможно, и развился, чтобы помогать им удерживаться в вертикальном положении.

Но ранее учене почти не обращали внимания на детальное изучение анатомии конечностей этих животных. Это упущение решили исправить австралийские биологи и палеонтологи во главе с Хэзел Ричардс (Hazel L. Richards) из Университета Монаша. Они проанализировали окаменелости конечностей 60 палорхестид из пяти музейных коллекций в Австралии и одной коллекции из Великобритании. В том числе ученые исследовали кости крупнейшего из них, одного из последних представителей семейства, Palorchestes azael, который весил около 500 килограммов и был около 2,5 метров в длину.

Их оценки показали, что палорхестиды были гораздо крупнее, чем считалось до этого. Судя по размерам конечностей, Palorchestes azael весил больше тонны, а животные вида P. parvus - 300-400 килограммов, а не 100, как предполагали предыдущие оценки.

Как сообщал "Апостроф", на Сейшельских островах "ожили" птицы, вымершие тысячелетия назад.

Кроме того, ученые рассказали о вымершем миллионы лет назад "ледяном драконе".

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