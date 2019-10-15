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США ввели санкции против Турции из-за военной операции в Сирии: подробности

вторник, 15 октября 2019, 07:17
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турции из-за военной операции этой страны в Сирии.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

По его словам, ограничительные меры введены против Минобороны и Минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны.

"Чтобы избежать дальнейших санкций, как предусматривает этот указ, Турция должна немедленно прекратить одностороннее наступление и вернуться к диалогу с США по безопасности на северо-востоке Сирии", - заявил Помпео.

Он подчеркнул, что в настоящее время действия Анкары заметно подрывают кампанию против ИГИЛ, угрожают гражданскому населению и безопасности региона. Кроме того, продолжение военной операции Турции в Сирии усилит гуманитарный кризис, что может иметь катастрофические последствия.

Как сообщал "Апостроф", ранее правительство Германии приняло решение приостановить поставки вооружений Турции из-за военной операции "Источник мира" в Сирии.

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