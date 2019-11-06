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Похожа на яйцо: NASA показало снятые из космоса фото мини-пустыни в Украине

среда, 06 ноября 2019, 04:21
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало фото Олешковских песков в Украине из космоса.

Об этом говорится на сайте NASA.

Так, украинскую достопримечательность в 30 км от города Херсона снял спутник Landsat 8.

"К северу от Черного моря ландшафт южной Украины изобилует привлекательными рельефами. Многие задаются вопросом: что это? Примерно в 65 километрах к северо-западу от красочных лагун Сиваша, лесf резко переходят в пески. Этот овальный регион на фото, известный как Олешковские пески, является крупнейшей песчаной ареной в Украине и второй по величине в Европе", - говорится в подписи к снимку от 15 июня 2019 года.

Американские исследователи отметили, что из космоса украинская мини-пустыня выглядит как яйцо песочного цвета. Также в NASA предупредили, что пустыня смещается под действием природных факторов.

"Чтобы попытаться предотвратить "вторжение" дюн в населенные и сельскохозяйственные районы, вокруг песчаных просторов были посажены густые заросли сосен. Тем не менее, анализ снимков Landsat последних 30 лет показал, что песок "мигрировал" в лесные районы, особенно на северо-восточных и юго-западных склонах пустыни", - пишет сайт.

Как сообщал "Апостроф", 2 ноября в США прошел очередной запуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес", в изготовлении которой участвовали украинские разработчики.

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