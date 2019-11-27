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На популярном курорте автобус с десятками россиян попал в жуткое ДТП: фото и видео

среда, 27 ноября 2019, 06:50
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Фото: Telegram

На популярном курорте Доминикана автобус с десятками россиян попал в жуткое ДТП - на скорости он столкнулся с фурой, пострадали 27 человек.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По предварительным данным, в автобусе, который следовал в аэропорт, находились 38 российских туристов.

Неожиданно на трассу перед автобусом выскочил грузовик, автобус резко затормозил, но все равно опрокинулся, грузовик снесло с дороги.

Отмечается, что среди пострадавших двое детей, самых тяжелых с места аварии забрали вертолетом. 7 россиян улетели домой запланированным рейсом, 5 человек разместили в отелях, среди них 1 ребенок.

Также появился полный список россиян, попавших в ДТП в Доминикане.

Как уточняет Telegram-канал Mash, одна из пострадавших (12-летняя девочка) потеряла из-за аварии обе руки.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что 25 октября в Алтайском крае Российской Федерации произошло жуткое ДТП - столкнулись минивэн и микроавтобус, шесть человек погибли.

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