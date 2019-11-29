Конец света в компании с педофилом: появились шокирующие данные про многодетного отшельника в Нидерландах

В Нидерландах предъявили обвинение в сексуальном насилии 67-летнему мужчине, проживавшему на ферме в деревне Рёйнерволд и на протяжении девяти лет державшему там взаперти своих шестерых детей.

Об этом сообщается на сайте Государственной прокуратуры Нидерландов.

По данным следствия, всего у мужчины девятеро детей. Он обвиняется в насилии над двумя из трех своих старших детей, которые давно уже не живут с ним и не были в числе тех, кого полицейские обнаружили запертыми на ферме. Их пол и возраст не раскрываются.

Обвиняемый воспитывал своих детей один после смерти супруги в 2004 году. ДНК-экспертиза подтвердила, что он является отцом всех шестерых человек, обнаруженных на ферме.

Отмечается, что глава семейства издевался над своими детьми. Он избивал их, выдергивал волосы, заставлял принимать холодные ванны и держал их в собачьей конуре. Он обращался с ними как с собаками, чтобы они были «покорными».

По информации журналистов, дети настолько боялись отца, что ходили под себя, чтобы лишний раз не попадаться ему на глаза.

Когда полицейские пробрались в дом, они обнаружили там четырех девушек и одного молодого человека, всем им было от 18 до 25 лет. Также в доме был их 67-летний отец. После инсульта он был частично обездвижен.

Как сообщал "Апостроф", Нидерланды приняли решение, что отныне для обновления имиджа страны будет использоваться только ее официальное название, вместо Голландии.