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Россия управляет интернет-троллями в ЕС, Африке и Латинской Америке: громкие детали расследования

четверг, 05 декабря 2019, 14:44
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Россия руководит целой разветвленной сетью интернет-ботов в ЕС, Африке и Латинской Америке, через которую подталкивает граждан к беспорядкам и акциям протеста.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНИАН.

Институт исследований глобальных угроз и демократий провел собственное исследование, проанализировав большой объем информации о беспорядках сепаратистов в Каталонии и вооруженных протестах в Сантьяго. Эксперты обнаружили, что в Латинской Америке и Африке большая сеть фейковых аккаунтов действует в интересах российской военной разведки, под оперативным контролем структур, близких к Евгению Пригожину (российский бизнесмен, который спонсировал наемников из ЧВК "Вагнер", воевавших в Сирии - ред.) .

Сейчас испанские правоохранители выясняют, помогали ли российские антиглобалисты каталонцам клонировать сайты референдума и создавать ботов для распространения сообщений таких деятелей и организаций, как Ассанж, Сноуден, RT или WikiLeaks, через социальные сети.

Между тем исследования активности аккаунта во время протестов в Сантьяго позволили выявить группу активных пользователей, вовлеченных в общественное возмущение в Каталонии, особенно во время беспорядков в аэропорту Эль-Прат. Если даже такие учетные записи непосредственно не связаны с Россией, возможно, ими руководили с Кубы или Венесуэлы.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в Киеве сотрудники СБУ разоблачили группировку, которая занималась созданием фейковых страниц в соцсетях, чтобы за вознаграждение от граждан России и боевиков ДНР распространять ложную информацию и дестабилизировать ситуацию в стране.

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