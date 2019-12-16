Убивали врагов Лукашенко: белорусский экс-спецназовец дал шокирующие показания

Президент Беларуси Александр Лукашенко может быть заказчиком громких убийств трех оппозиционеров, которые произошли 20 лет назад.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на DW.

Уникальные подробности этого дела раскрыл гражданин Беларуси 41-летний Юрий Гаравский, год назад бежал из страны и попросил политического убежища в Европе.

В начале 2000-х годов мужчина был бойцом специального отряда быстрого реагирования. Именно тогда его основатель подполковник Дмитрий Павличенко весной и осенью 1999 года отдал приказ о похищении политических оппонентов Александра Лукашенка - экс-главы МВД Юрия Захаренка, экс-председателя Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Все трое требовали отставки Лукашенка с поста президента.

Гаравский утверждает, что подполковник Павличенко собственноручно застрелил всех троих пленников. А приказ об этом получил от самого Лукашенка. Кроме того, об этом знали тогдашние глава МВД Юрий Сиваков и секретарь Совета безопасности Виктор Шейман. Сложность заключается в том, что не осталось ни одной доказательной базы. Все приказы отдавались устно. Письменных свидетельств и видеозаписей нет.

Напомним, что белорусский СОБР (специальный отряд быстрого реагирования - ред.) в 2004 году спецдокладчик ПАСЕ Христос Пургуридес назвал "эскадроном смерти под руководством Павличенка".

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко жестко высказался об объединении страны с Россией.