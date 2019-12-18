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В России испытали новейшую боевую машину с тепловизором: опубликованы фото и видео У Росії випробували нову бойову машину з тепловізором: опубліковані

среда, 18 декабря 2019, 23:44
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В Нижнем Новгороде (РФ) успешно прошла испытания боевая машина 2С38 комплекса "Деривация-ПВО".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на иностранные СМИ.

Боевая машина 2С38 выполнена на базе БМП-3 и предназначена для поражения воздушных целей типа беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет, ракет класса "воздух - поверхность", самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки. Зенитная установка также способна сбивать реактивные снаряды систем залпового огня, уничтожать наземные и надводные цели.

Боевая машина 2С38 оснащена оптико-электронной системой обнаружения и прицеливания ОЭС ОП, разработки минского ОАО "Пеленг". Она позволяет осуществлять панорамное наблюдение за местностью на 360 градусов, а также вести секторный обзор.


Максимальная дальность поражения цели у военной новинки - 6 километров. Боекомплект предусмотрен на 148 выстрелов. В минуту боевая машина способна выполнять таких 120. Обслуживают 2С38 трое военных.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что украинским военным есть чем отвечать на усиление вооружения противника. 18 декабря в Одесской области успешно прошла очередные испытания высокоточная реактивная система "Ольха-М" - она поразила цель на расстоянии 110 километров.

Александра Василенко Версия для печати
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Раздел: Мир
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