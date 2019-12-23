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"Подарок" под елочку: санкционный удар по России высмеяли меткой карикатурой

понедельник, 23 декабря 2019, 14:17
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Санкции США против компаний, которые строят российский газопровод "Северный поток-2", высмеяли меткой карикатурой.

Рисунок Сергея Елкина опубликовало издание DW.

На карикатуре старый дедушка, которым обычно изображают сказочных персонажей Деда Мороза и Санта Клауса, несет мешок. Одежда дедушки и сумка раскрашенные в цвета американского флага. А на шарфике надпись "Новые санкции".

Напомним, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов. После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

Как ранее сообщал "Апостроф", недавно США расширили санкции против РФ. Министерство финансов США приняло решение о введении санкций против семи российских компаний и 16 лиц, связанных с хакерской группировкой Evil Corp.

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