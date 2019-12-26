Ученые показали мумию грызуна, жившего в доисторическую эпоху: фото

В Якутии ученые дали подробное описание мумии лемминга, которая была случайно найдена девочкой на берегу реки Тирехтях недалеко от участка, где находили бивни мамонтов.

Животное жило примерно 41,5 тысяч лет назад, говорится в работе, опубликованной в журнале "Доклады Академии Наук".

У мумии не сохранились внутренние органы, но есть скелет и зубы. Отмечается, что это первый представитель настоящих леммингов, мумия которого сохранилась с плейстоцена.

Лемминг замерз в вытянутом состоянии: голова слегка повернута влево, передние лапки прижаты к телу. На спине, боках и животе остался мех. Скелет уцелел, за исключением задних конечностей. Судя по строению зубов и окраске меха, эта особь принадлежала к роду настоящих леммингов (Lemmus sp.) и была близка к современным сибирским леммингам Lemmus sibiricus. Секвенирование ДНК подтвердило, что этот лемминг близкий родственник Lemmus sibiricus.

Компьютерная модель передней части черепа:





На сегодняшний день известно лишь несколько случаев, когда в оттаивающей почве находили мумифицированных грызунов. В 1946 году в Якутии обнаружили три мумии сусликов, а в 1968 — пять мумий полевок. Самой древней из плейстоценовых мумий является тело копытного лемминга Dicrostonyx sp, найденного в 2012 году.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Египте открыли большую выставку с мумиями животных, найденных в древнем некрополе.

В мае 2017 года в Киеве показали древнеегипетские мумии, которые были случайно обнаружены в фондах Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.