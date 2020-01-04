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В Ираке возле посольства США произошел мощный взрыв

суббота, 04 января 2020, 21:57
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В Багдаде (Ирак) в районе посольства США произошли взрывы двух ракет, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на агентство Reuters.

По последним данным, последствием взрывов стало ранение пяти человек. Иракская полиция пока не сообщала о погибших при инциденте.

Напомним, что в ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее в районе Эт-Таджи на севере Багдада (Ирак) на кортеж автомобилей сбросили авиабомбы.

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