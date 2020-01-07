В сети появилось снайперское видео "покушения" на Трампа

В Иране распространяется угрожающее видео "покушения" на президента США Дональда Трампа после убийства военного командира Касема Сулеймани.

Ролик разместили в Telegram-канале "Силовики".

На кадрах демонстрируется, как некий снайпер целится в главу Соединенных Штатов Америки, однако в самый последний момент охранники уводят Трампа из сектора обстрела. В титрах авторы видео написали: "Если вы начнете войну, то мы эту войну закончим".

Напомним, обострение отношений между США и Ираном случилось после того, как в Багдаде американской армией был убит генерал Касем Сулеймани.

Как сообщал "Апостроф", многотысячная толпа иранцев вышла на улицы столицы города Тегеран на похороны военного командира Касема Сулеймани, убитого ударом беспилотника США.