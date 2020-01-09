Использовали впервые: всплыли скандальные детали ракетного удара Ирана по военным базам США

Для атаки на американскую авиабазу Айн аль-Асад в провинции Анбар (Ирак) иранские военные использовали новейшие баллистические ракеты.

Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.

По данным источников издания, удар по американской базе был нанесен ракетами семейства Fateh - Fateh-313, а также была использована ракета Qiam. Все они оснащены разделяющимися боеголовками и системой подавления активных помех для радаров. Именно поэтому комплексы противовоздушной обороны США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли предотвратить удар.

Такие ракеты были использованы для нанесения реального удара впервые.

Как сообщал "Апостроф", ранее иранские журналисты опубликовали новые кадры запуска ракет, которыми была атакована военная база США в Ираке.