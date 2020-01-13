Это была глупость: эксперт указал на ошибку Украины с реакцией на авикатастрофу в Иране

Со стороны Украины было глупостью не обратить внимание на момент с запуском ракеты, которая сбила самолет МАУ в Иране.

Об этом рассказал "Апострофу" известный политтехнолог и специалист по коммуникациям Денис Богуш.

Также эксперт отметил, что наша страна быстро не отреагировала на авиакатастрофу воздушного судна под Тегераном.

"Всю эту ситуацию можно проанализировать по трем показателям: первое это скорость реакции, второе - адекватность и третье - сам контент. По скорости - есть пара важных правил, которые нужно выполнять. Например, "правило 30 минут": если ты обладаешь эксклюзивной информацией, и ты за полчаса не выложил эту новость, то ее выложит кто-то другой. Соответственно, и все лавры получит твой конкурент", - подчеркнул Богуш.

По его словам, подобные катастрофы имеют политические последствия, потому времени остается примерно 3-5 часов.

"То есть, необходимо сделать заявление – к примеру, о том, кто погиб и каковым было количество пассажиров. Об этом также знали Канада, Швеция, Иран, Афганистан, Великобритания. Но в результате не Украина, а другие страны показывают скорость реакции. Скорость обеспечивается с одной стороны - разведкой, а с другой стороны - адекватностью и оперативностью пресс-службы", - сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что информация о пуске ракеты, которая попала в самолет МАУ, распространялась в интернете практически сразу после катастрофы.

"Было очевидным попадание ракеты, был звук пуска, и все мировые агентства об этом сказали. Глупость с нашей стороны не обращать на это внимания. Все видели падение самолета, обломки с внешними повреждениями. Все видели бульдозеры, которые зачищают место аварии, и все обсудили это в соцсетях. Но стало очевидным, что наша разведка не работает, потому что туда посадили людей с "95 квартала", и свою функцию – оперативно проанализировать видео, находящееся в открытом доступе и не позориться – она выполнять не в состоянии", - заявил Денис Богуш.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": В истории с Ираном мы как лохи сидели и ждали, что скажут США и другие - Денис Богуш.