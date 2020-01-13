RU  UA  EN

понедельник, 13 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 января

10:34
Это была глупость: эксперт указал на ошибку Украины с реакцией на авикатастрофу в Иране
09:26
Появились впечатляющие фото и видео извержения вулкана на Филиппинах
07:37
Известный россиянин опозорился циничным заявлением об авиакатастрофе в Иране: видео
07:00
Готовим дома форшмак по-одесски: классический рецепт и советы
00:22
Молния ударила в самый высокий небоскреб мира: впечатляющие фото и видео

12 января

22:08
Перевозчик был нелегалом: вскрылись скандальные подробности масштабного ДТП с украинцами в России
21:37
В Иране продолжаются массовые протесты из-за катастрофы МАУ: появились данные о жертвах, видео
20:34
Военную базу США в Ираке обстреляли ракетами: много пострадавших
19:00
Как создать уютный Щедрый вечер: 5 важных пунктов на Старый Новый год
14:34
В Хорватии народный мститель с автоматом расстрелял наркоторговцев: фото и видео
12:29
Янукович захватил землю и построил особняк на знаменитом курорте в России: фото
07:40
Шоколадный торт с фруктами за час: простой рецепт на каждый день
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Это была глупость: эксперт указал на ошибку Украины с реакцией на авикатастрофу в Иране

понедельник, 13 января 2020, 10:34
переглянути новину українською

Со стороны Украины было глупостью не обратить внимание на момент с запуском ракеты, которая сбила самолет МАУ в Иране.

Об этом рассказал "Апострофу" известный политтехнолог и специалист по коммуникациям Денис Богуш.

Также эксперт отметил, что наша страна быстро не отреагировала на авиакатастрофу воздушного судна под Тегераном.

"Всю эту ситуацию можно проанализировать по трем показателям: первое это скорость реакции, второе - адекватность и третье - сам контент. По скорости - есть пара важных правил, которые нужно выполнять. Например, "правило 30 минут": если ты обладаешь эксклюзивной информацией, и ты за полчаса не выложил эту новость, то ее выложит кто-то другой. Соответственно, и все лавры получит твой конкурент", - подчеркнул Богуш.

По его словам, подобные катастрофы имеют политические последствия, потому времени остается примерно 3-5 часов.

"То есть, необходимо сделать заявление – к примеру, о том, кто погиб и каковым было количество пассажиров. Об этом также знали Канада, Швеция, Иран, Афганистан, Великобритания. Но в результате не Украина, а другие страны показывают скорость реакции. Скорость обеспечивается с одной стороны - разведкой, а с другой стороны - адекватностью и оперативностью пресс-службы", - сказал политтехнолог.

Он подчеркнул, что информация о пуске ракеты, которая попала в самолет МАУ, распространялась в интернете практически сразу после катастрофы.

"Было очевидным попадание ракеты, был звук пуска, и все мировые агентства об этом сказали. Глупость с нашей стороны не обращать на это внимания. Все видели падение самолета, обломки с внешними повреждениями. Все видели бульдозеры, которые зачищают место аварии, и все обсудили это в соцсетях. Но стало очевидным, что наша разведка не работает, потому что туда посадили людей с "95 квартала", и свою функцию – оперативно проанализировать видео, находящееся в открытом доступе и не позориться – она выполнять не в состоянии", - заявил Денис Богуш.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": В истории с Ираном мы как лохи сидели и ждали, что скажут США и другие - Денис Богуш.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Звездные войны уже сегодня: человечество испытывает космическое оружие

Претензии Путина на юг Украины совершенно неприемлемы - американский генерал

Как встречали Новый Год в других странах: яркие фото из разных уголков Земли

Трамп ведет Америку к одному результату, пострадают все - Майкл Виллард

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: