Все знали: Иран поймали на еще одной лжи о крушении самолета МАУ

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии рассказал, когда власти Ирана узнали о причине авиакатастрофы самолета МАУ.

Об этом сообщают в Telegram-канале Klymenko Time.

По его словам, правительство Ирана узнало о том, что украинское воздушное судно было сбито иранскими ПВО, только 10 января. То есть эта информации стала известна им за день до официального признания.

"Это не вяжется с субботним заявлением командующего военно-космическими силами "Корпуса стражей исламской революции" Ирана Амира Али Хаджизаде. Он заявил, что Генштаб ВС Ирана получил данные о причинах авиакатастрофы Boeing еще утром 8 января. То есть практически сразу", - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 8 января в городе Тегеран. На борту самолета были 167 пассажиров и члены экипажа, все погибли на месте. Эксперт изначально называл несколько причин авиакатастрофы. Но потом узнали, что причиной крушения стало попадание ракеты в судно.

Позже командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами публично извинился за сбитый по ошибке украинский самолет МАУ.

Как сообщал "Апостроф", издание The New York Times полностью воссоздало полет и падение самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ), который потерпел крушение под Тегераном (Иран).