В Китае заявили о прорыве в лечении смертельного коронавируса

В Китае разработали успешный метод лечения нового коронавируса пневмонии 2019-nCoV.
Об этом сообщает издание Dailymail.
Врачам удалось разработать успешный метод лечение вируса путем экстракорпорального насыщения крови кислородом. Такую процедуру уже задействовали в Ухане - городе, где зафиксировали вспышки смертельной болезни.
Отмечают, что благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, находящегося в критическом состоянии. По словам медиков, после лечения состояние пациента стабилизировалось и продолжает улучшаться. В скором времени мужчину могут выписать из карантина.
Как сообщал "Апостроф", власти Китая ввели запрет для жителей Уханя, где выявили вспышки коронавируса 2019-nCoV, покидать город.
Стало известно, что китайский вирус 2019-nCoV стремительно распространяется по планете.
Медики отмечали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками, в частности из AliExpress, не выявлено.