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В Китае заявили о прорыве в лечении смертельного коронавируса

четверг, 23 января 2020, 12:17
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В Китае разработали успешный метод лечения нового коронавируса пневмонии 2019-nCoV.

Об этом сообщает издание Dailymail.

Врачам удалось разработать успешный метод лечение вируса путем экстракорпорального насыщения крови кислородом. Такую процедуру уже задействовали в Ухане - городе, где зафиксировали вспышки смертельной болезни.

Отмечают, что благодаря насыщению крови кислородом удалось спасти 53-летнего мужчину, находящегося в критическом состоянии. По словам медиков, после лечения состояние пациента стабилизировалось и продолжает улучшаться. В скором времени мужчину могут выписать из карантина.

Как сообщал "Апостроф", власти Китая ввели запрет для жителей Уханя, где выявили вспышки коронавируса 2019-nCoV, покидать город.

Стало известно, что китайский вирус 2019-nCoV стремительно распространяется по планете.

Медики отмечали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками, в частности из AliExpress, не выявлено.

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