Все в люди в масках, царит страх: появилось видео из зараженного коронавирусом города в Китае

В Китае, который страдает от вспышки смертельного коронавируса, местные власти заблокировали выезд из города Ухань.

Об этом сообщили на странице CGTN в Twitter.

Теперь города Ухань, Хуанган и Эчжоу заблокированы. Власть отменила рейсы самолетов, не ездят поезда, заблокировано движение автотранспорта. Не работают кинотеатры и торговые центры. Людям запретили появляться на улицах без медицинских защитных масок. Все потому, что эти города стали отправной точкой распространения для смертельного коронавируса, вызывающего атипичную пневмонию и передающегося от человека к человеку.

По состоянию на 23 января только в Китае количество инфицированных возросло до 617 человек. 17 человек спасти не удалось. Случаи заражения коронавирусом зафиксировали и в других странах мира. В частности, в Японии, Таиланде, России.

Как информировал "Апостроф" ранее, опасный коронавирус из Китая, который добрался уже и до России, 22 января уложил на больничную койку еще двух человек в Санкт-Петербурге.