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Перевозил туристов и контактировал с китаянкой: стало известно о новых случаях заражений коронавирусом в мире

вторник, 28 января 2020, 13:34
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Первый случай заражения коронавирусом, вспышка которого началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года, подтвердили в Германии. У японских медиков - уже шестой пациент со смертельным вирусом.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Баварии, 33-летний житель города Штарнберг заразился при общении с коллегой из Китая, прибывшей на рабочий семинар.

Коронавирус был обнаружен у сотрудника фирмы по производству автомобильных комплектующих Webasto, который с 19 по 22 января был участником семинара в Мюнхене. Там же находилась китаянка, у которой после возвращения в Китай 26 января обнаружили коронавирус.

Диагностика у мужчины дала позитивный результат на коронавирус из Китая. Его госпитализировали, хотя он чувствовал себя нормально. Медики проверяют людей, которые контактировали с ним, таких — около 40 человек. Проверяют также детский сад, который посещал ребенок заболевшего мужчины.

Тем временем в Японии был обнаружен первый случай заражения, не связанный с поездками в Китай. Как сообщил министр здравоохранения Кацунобу Като, заразился водитель автобуса, который перевозил туристов из китайского города Ухань.

Всего в Японии коронавирус обнаружили уже у шести человек. У пятерых - заболевание диагностировали после посещения Китая.

Как сообщал "Апостроф", во Львове госпитализировали украинского студента, который вернулся из Китая, с признаками возможного заражения коронавирусом 2019-nCoV.

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