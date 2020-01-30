Сигнал Кремлю: США начали размещать на подлодках новое ядерное оружие

Военно-морские силы США ввели в эксплуатацию новые боеголовки с ядерным зарядом низкой мощности W76-2 Trident.

Об этом сообщила Федерация американских ученых со ссылкой на источники в правительстве.

Ракета с новой боеголовкой была размещена на подводной лодке USS Tennessee, которая выполняла задачи патрулирования в Атлантическом океане в конце 2019 года.

Впервые о боеголовке сообщили в правительственном отчете о Ядерной боеготовности США в 2018 году, где отмечалось, что новое оружие "поможет противостоять любым ложным представлениям о слабости США в регионе". Как отмечается, в этом описании имеется в виду противостояние России в сфере тактического ядерного оружия.

Ученые отмечают, что отчет о ядерной боеготовности обосновал использование W76-2 в качестве ответа на то, что Россия уменьшила порог первого применения собственного тактического ядерного оружия в локальных конфликтах, в случае, если она будет проигрывать войну обычным оружием.

Ганс Кристенсен, директор ядерного проекта Федерации американских ученых заявил в комментарии для СМИ что, ученые получили информацию о размещении новых боеголовок из разговоров с информированными лицами США.

Пентагон ответил изданию NPR, что не комментирует подобные вопросы: "Подход США - не предоставлять подтверждений или опровержений наличии или отсутствии ядерного оружия в целом, или в любом конкретном месте".

Как ранее сообщал "Апостроф", в США разработали новую ракету для ПТРК с дальностью до 4,5 км, которая является еще более мощной, чем Javelin.