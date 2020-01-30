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В Китае 17-летний парень умер страшной смертью из-за коронавируса: фото

четверг, 30 января 2020, 19:39
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В среду, 29 января, 17-летний китайский юноша Ян Ченг, страдающий от детского церебрального паралича, остался без ухода и умер, когда его отца госпитализировали с подозрением на заражение смертельным коронавирусом nCoV.

Как сообщает китайское издание Beijing Youth Daily, теперь чиновники будут расследовать обстоятельства его смерти.

Житель городе Уханя Ян Сяовэнь вместе со своим больным 17-летним сыном и его 11-летним братом приехал на празднование китайского нового года в родную деревню. Здесь он почувствовал недомогание и обратился к врачам. Заподозрив заражение коронавирусом, отца и младшего сына отправили на карантин в больницу, расположенную за 24 километра от деревни.

Его старший сын по имени Ян Ченг оставался один целых шесть дней. Юноша из-за ДЦП практически не двигался и с трудом говорил. Его навещала родная тетя, но в последние три дня ей тоже нездоровилось. За все время мальчика покормили только два раза. Оставшись без ухода больной умер.

"Его голова висела. Лицо и рот были грязные, как и одеяло. Я умыла ему лицо и рот кипяченой водой, сменила бельё, напоила водой и накормила половиной чашки риса, но больше он есть не смог", - цитирует издание воспоминания тети о последнем посещении больного ребенка.

Как сообщал "Апостроф", 30 января в Украину прибыл первый самолет с украинскими туристами, которых эвакуировали из Китая из-за распространения смертельного коронавируса.

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