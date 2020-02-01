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Нож в спину Путину: США сделали Лукашенко неожиданное предложение

суббота, 01 февраля 2020, 14:00
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Фото: Белта

Соединенные Штаты Америки предложили Беларуси обеспечить страну нефтью на 100% по конкурентным ценам.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "Белта".

Такое предложение для президента Беларуси Александра Лукашенко озвучил Госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы провели длительную беседу по экономическим вопросам. Господин Лукашенко сказал, что у белорусов есть своя страна - суверенная и независимая, и они не могут быть частью какого-либо другого государства. Соединенные Штаты Америки хотят помочь Беларуси быть суверенным государством. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100% по конкурентным ценам. Мы самые крупные производители энергоресурсов в мире. И все, что вам нужно, - обратиться к нам", - сказал он.

По словам Помпео, странам необходимо преодолеть некоторые преграды, чтобы американским предприятиям было легче выходить на белорусский рынок.

"Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Беларуси раскрыть свой торговый потенциал", - убежден политик.

Госсекретарь также отметил успешное сотрудничество между странами в сфере безопасности, которое, рассчитывает он, будет еще более расширяться. Майкл Помпео также высказал мнение, что уже давно было пора провести визит госсекретаря США в Беларусь.

"Мы должны помнить об истории: США были одной из первых стран, которые признали независимость Беларуси в 1991 году. Мы придерживаемся этой же позиции и надеемся на более глубокие отношения", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", президент Беларуси Александр Лукашенко жестко отозвался по вопросу поставок в страну углеводородов из России.

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