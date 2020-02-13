RU  UA  EN

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

16:50
Солистка "НеАнгелов" показала фото в купальнике: такая фигура - объект мечтаний многих девушек Lime
16:38
5 свежих фильмов ко Дню святого Валентина под пледиком Lime
16:17
Свитолина одержала яркую победу на турнире в Таиланде: видео
15:58
Майли Сайрус отказалась от бюстгальтера и подарила папарацци свои лучшие фото Lime
15:30
Чемпионат мира по биатлону: онлайн видео трансляция смешанной эстафеты в Антхольце
14:35
При входе в отели меряют температуру: Анита Луценко рассказала о неспокойном отдыхе из-за коронавируса Lime
14:21
10 частых ошибок, которые мешают здоровому похудению Lime
13:56
Девушка согласилась дать свое видео для фильма и не знала, как ей повезло - это были "Паразиты" Lime
13:41
Джим Керри угодил в скандал из-за неосторожной шутки: за что обиделись на актера Lime
13:06
Лучшее воспоминание: жена Джастина Бибера показала новые фото со свадьбы с певцом Lime
12:41
Майли Сайрус вышла на подиум с супермоделями Джиджи и Беллой Хадид: фото Lime
12:41
Вратарь сборной Украины получил почетную награду в Испании: опубликовано фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Повесился на могиле матери: в Индии разыгралась жуткая драма в семье с детьми из-за коронавируса

четверг, 13 февраля 2020, 15:42
переглянути новину українською

Поддавшись панике из-за распространения опасного коронавируса, 50-летний житель индийского штата Анхра-Прадеш сам диагностировал у себя смертельную болезнь и, чтобы не заразить родных, покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

У 50-летнего жителя одной из индийских деревень Бала Кришна, который обратился в больницу с симптомами простуды, диагностировали вирусное заболевание. Врачи успокоили больного, что к опасному коронавирусу, который распространяется в Китае, его болезнь не имеет отношения. Однако, пациент им не поверил.

По словам родственников, мужчина с утра до вечера смотрел на своем мобильном телефоне пугающие видео с новостями о китайском коронавирусе. Он сам изолировал себя и не подпускал никого из родных, швыряясь в них камнями.

В конце концов он запер в доме жену и детей, отправился на кладбище и покончил с собой на могиле матери, повесившись на дереве. Когда супруга позвала на помощь соседей и освободилась из заточения, Бала Кришну был уже мертв.

Сын погибшего утверждает, что звонил на государственную горячую линию по поводу поведения отца, но операторы сказали ему, что беспокоиться не о чем, если Кришна в последнее время не посещал Китай.

В Индии зафиксировано пока три случая заражения коронавирусом, и ни один из них не регистрировался в штате Анхра-Прадеш.

Как сообщал "Апостроф", житель российского города Уфа, который прилетел из Китая, якобы вызвал переполох в местной больнице, а врачи там отказались брать у него анализы.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Коронавирус уже убил более 1000 человек: что сейчас происходит

Боже, храни королеву: какой будет для Британии жизнь после Брекзит

Коронавирус "шагает" по миру: уже почти 1000 зараженных - все подробности

Между Зеленским и Путиным возник "еврейский вопрос"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: