Повесился на могиле матери: в Индии разыгралась жуткая драма в семье с детьми из-за коронавируса

Поддавшись панике из-за распространения опасного коронавируса, 50-летний житель индийского штата Анхра-Прадеш сам диагностировал у себя смертельную болезнь и, чтобы не заразить родных, покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

У 50-летнего жителя одной из индийских деревень Бала Кришна, который обратился в больницу с симптомами простуды, диагностировали вирусное заболевание. Врачи успокоили больного, что к опасному коронавирусу, который распространяется в Китае, его болезнь не имеет отношения. Однако, пациент им не поверил.

По словам родственников, мужчина с утра до вечера смотрел на своем мобильном телефоне пугающие видео с новостями о китайском коронавирусе. Он сам изолировал себя и не подпускал никого из родных, швыряясь в них камнями.

В конце концов он запер в доме жену и детей, отправился на кладбище и покончил с собой на могиле матери, повесившись на дереве. Когда супруга позвала на помощь соседей и освободилась из заточения, Бала Кришну был уже мертв.

Сын погибшего утверждает, что звонил на государственную горячую линию по поводу поведения отца, но операторы сказали ему, что беспокоиться не о чем, если Кришна в последнее время не посещал Китай.

В Индии зафиксировано пока три случая заражения коронавирусом, и ни один из них не регистрировался в штате Анхра-Прадеш.

Как сообщал "Апостроф", житель российского города Уфа, который прилетел из Китая, якобы вызвал переполох в местной больнице, а врачи там отказались брать у него анализы.