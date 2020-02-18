Опасно для жизни: ученые сделали тревожное заявление о глобальном изменении климата

Австралийские ученые полагают, что облака дыма от самых масштабных за всю историю Австралии пожаров достигают стратосферы и могут вызвать глобальные изменения климата.

Ученые из Университета Ла Троба (Мельбурн), анализируя данные шведского спутника "Один", показали, что столб дыма поднялся на высоту 17-19 километров через неделю после начала пожаров.

По данным исследователей, продукты горения циркулировали вокруг планеты на широте тропиков в течение шести недель.

Ранее считалось, что воздух из нижних слоев атмосферы не проникает в стратосферу из-за тропопаузы, где слишком крутой градиент температуры, поэтому сажа от лесных пожаров циркулирует где-то невысоко, вблизи источника выброса. За последнее время ученые собрали достаточно фактов, чтобы опровергнуть эту точку зрения.

Как известно, сажа состоит из органического и черного углерода — остатков неполного сгорания биомассы. Эти частицы способны поглощать солнечную радиацию и нагревать воздух. Чем больше в облаке черного углерода, тем выше и быстрее оно поднимается, тем медленнее выводится из стратосферы.

Не исключено, что сажа от лесных пожаров, находясь в стратосфере в течение восьми и более месяцев, глобально влияет на климат.

С одной стороны, она может охлаждать воздух за счет рассеивания солнечного излучения, как это происходит во время вулканических извержений. С другой - в атмосферу попадает огромное количество CO2, который является сильнейшим парниковым газом. А избыток парниковых газов в атмосфере усиливает ее нагрев.

Как сообщал "Апостроф", исследования ученых из Калифорнийского университета в Болдере (США) свидетельствуют, что таяние вечной мерзлоты Заполярья может стать причиной климатической катастрофы из-за освобождения триллионов тонн углекислого газа.