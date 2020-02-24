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Это не кадры из фильма ужасов: ситуацию в больницах Китая показали на фото

понедельник, 24 февраля 2020, 14:13
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Фото: Facebook

Фотографии из китайских больниц, где врачи в защитных костюмах оказывают помощь больным, которые заражены смертельным коронавирусом, напоминают кадры из фильма о гибели человечества.

Снимки опубликовал на своей Facebook-странице журналист и общественный деятель Дмитрий Беспалый.

"Это фото не с фильма ужасов. Это фото из Китая, охваченного COVID-19. Некоторым "уникумам" до сих пор смешно, вякают, что китайцы все преувеличивают, но реальная ситуация крайне катастрофическая", - написал в комментарии к опубликованным снимкам автор поста.

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Он также процитировал высказывание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, который назвал проблему распространения коронавируса "крайне серьезной и сложной" и отметил критическую стадию контроля над заболеванием.

"Достаточно взглянуть на эти фото, чтобы понять насколько положение дел в Китае реально критическое. А еще, просматривая внимательно эти фото, можно оценить в каком месте наша медицина", - заметил автор.

Как сообщал "Апостроф", в университетской больнице в Кракове (Польша) госпитализировали пациента, который вернулся из одной из азиатских стран, с подозрением на смертельный коронавирус.

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