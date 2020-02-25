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Умер старейший мужчина на Земле: в чем был секрет его долголетия

вторник, 25 февраля 2020, 10:08
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Фото: asahi.com

В воскресенье, 23 февраля, в Японии ушел из жизни самый старый мужчина планеты Титэцу Ватанабе: до своего 113 дня рождения он не дожил всего девять дней.

Об этом сообщает японская газета The Mainichi.

Ватанабэ получил диплом Книги рекордов Гиннеса не так давно, 12 января. На вопросы о том, как ему удалось так долго сохранять свое здоровье японец отвечает просто: "Не сердись и продолжай улыбаться".

Титэцу Ватанабэ родился 5 марта в 1907 году. У него пять детей, двенадцать внуков, шестнадцать правнуков и один праправнук.

В 1920-х годах он переехал на Тайвань и работал в сахарной компании. После второй мировой войны он вернулся в свой родной город и работал в префектуре, а после выхода на пенсию вел довольно активный образ жизни: увлекался бонсай и каллиграфией, также занимался сельским хозяйством. До 104 лет выращивал на ферме фрукты и овощи: картофель, помидоры, клубнику и сливы.

Старожил практически никогда не соблюдал диет. Во время работы на сахарной компании ему безумно понравился тростниковый сахар, так что он не мог прожить без него ни дня. В итоге дедушка потерял все зубы. И с тех пор в ежедневном меню появились десерты из заварного крема, пишет сайт Книги рекордов Гиннесса.

Как ранее сообщал "Апостроф", в начале февраля в США скончался знаменитый актер Кирк Дуглас, который недавно отметил 103-летие.

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