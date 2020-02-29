В Турции море людей пришло проститься с 24-летним офицером, погибшим в Идлибе: фото и видео

В субботу, 29 февраля, в Турции провели в последний путь капрала 24-летнего Али Ташеза, который погиб в Сирии во время воздушной атаки в Идлибе.

Об этом сообщают на Twitter-странице Yusuf Elkıran38.

Церемония прощания состоялась в городе Девели в провинции Кайсери.

"Я обещала тебе, что не буду плакать, сын мой", - сказала мать военного, которая подошла к гробу, завернутому в флаг.

Сестра бойца пришла на церемонию в военной одежде. Кроме того, попрощаться с воином собрались тысячи людей.

Как ранее сообщал "Апостроф", 27 февраля войска Асада (возможно, российская авиация) нанесли удар по турецким силам в провинции Идлиб, в результате которого погибло 33 турецких солдата. В ответ на это Турция начала массированные удары по позициям войск сирийского режима.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит.