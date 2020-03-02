Стреляют, бросают камни и жгут костры: что происходит на границе Турции после обострения в Сирии

На границе Турции мигранты, которые хотят прорваться в Грецию, жгут костры, а также бросают камни в стреляющую греческую полицию.

Об этом сообщают в Telegram-канале Life shot.

Отмечают, что президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция не закроет свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев. Попытки мигрантов попасть в ЕС исчисляются тысячами.

В то же время власти Греции рассылают беженцам (по геолокациям на все иностранные телефоны на границе страны) с предупреждением не пытаться пересекать границу.

"Никто не может пересечь греческие границы. Все те, кто пытается нелегально пересечь их, не допускаются. Цифры, цитируемые турецкими властями, являются ложными и вводящими в заблуждение", - пишут в СМС.

Подробнее о событиях в Сирии читайте в материале: "Бомбы с неба и "ад" на земле: как Турция пытается "переломать" ход войны в Сирии".