Бразилия ушла под воду из-за мощных ливней: фото и видео смертельной стихии

В Бразилии проливные дожди унесли жизни минимум 21 человека.

Об этом сообщает CNA.

"По меньшей мере 21 человек погиб в результате проливного дождя, который обрушился на бразильские штаты Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро", - говорится в сообщении.

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Кроме того, еще 32 человека пропали без вести в Сан-Паулу.

При этом уточняется, число жертв непогоды может возрасти.

Сильный шторм в последние дни привел к тому, что в некоторых районах страны за несколько часов выпала месячная норма осадков.

Он опустошил южное побережье штата Сан-Паулу и бедные районы на окраине Рио-де-Жанейро, второго по численности населения города страны.

Напомним, как сообщал "Апостроф", Венеция снова начала уходить под воду, уровень воды поднялся на 144 см выше нормы.

Также потоп случился и в России. В одном из домов вода просто снесла одну стену. Как минимум 15 домов оказались в приблизительно таких же условиях.