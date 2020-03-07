На лайнере Grand Princess зафиксирована массовая вспышка коронавируса: видео и данные про украинцев

На борту круизного лайнера Grand Princess, которому власти США запретили заходить в порт Сан-Франциско, зафиксировали вспышку коронавируса из Китая.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечают, что на судне больны уже 21 человек, в частности, это 19 членов экипажа и два пассажира. Всего были протестированы 46 человек. Результаты еще одного теста оказались неопределенными.

Как пишет издание "Украинская правда", на борту Grand Princess находятся 49 украинцев.

"По информации Государственного Департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess находятся 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - отметил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Информацию о вспышке коронавируса на судне подтвердил вице-президент США Майкл Пенс, который теперь отвечает за ситуацию с коронавирусом в стране.

По его словам, 1,1 тысяч членов команды в любом случае будут отправлены на карантин, независимо от результатов анализов. Что касается 2,3 тысяч пассажиров, их дальнейшая судьба определится позже.

"Те, кого надо будет отправить под карантин, тот отправится под карантин. Если кому-то понадобится дополнительная медицинская помощь, тот ее получит", - заявил Пенс, отметив, что члены экипажа будут на карантине на самом судне.

Вице-президент США допустил, что коронавирус сохранился на корабле после последней поездки, а потому задействованные в двух рейсах члены экипажа не смогут сойти на берег.

США разработали план, который будет реализован в эти выходные. По словам Пенса, круизный лайнер будет доставлен в некоммерческий порт, всех пассажиров проверят на коронавирус и поместят на карантин при необходимости.

По данным компании-оператора, на борту Grand Princess находятся 3533 человека, включая 2422 пассажиров и 1111 членов экипажа из 54 стран.

Напомним, Grand Princess принадлежит компании Carnival. Другой круизный лайнер этого оператора, Diamond Princess, несколько недель простоял у берегов Японии. На его борту было выявлено 706 заболевших, шесть из которых умерли.

По последним данным, в США коронавирусом заразились 304 человека. Умерли 15 человек, в том числе большинство - в доме престарелых в штате Вашингтон на западе страны.

Как сообщал "Апостроф", Министерство здравоохранения Украины детально прокомментировало ситуацию с возможным распространением смертельного коронавируса в разных областях страны.