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Зеленский и коронавирус: Трамп сделал странное заявление о скандальном разговоре

суббота, 07 марта 2020, 20:18
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Президент США Дональд Трамп сравнил свой разговор с главой Украины Владимиром Зеленским с тем, как проводится тестирование на коронавирус.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Трамп посетил Центр по контролю и предотвращению болезней в Атланте, где проинспектировал процесс тестирования подозрений на коронавирус.

"Все, кто нуждается в проверке, получают тест", – отметил президент США.

"Тесты совершенны, как и письмо и стенограмма (разговора с Зеленским - ред.), верно?", – добавил Трамп в разговоре с журналистами, намекнув в очередной раз, что нарушений в общении с президентом Украины не было.

Напомним, разговор между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом стал предметом разбирательства в США, из-за которого в отношении Трампа была начата процедура импичмента.

Как сообщал "Апостроф", ранее Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности также пошутил по поводу скандала с импичментом Трампа.

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