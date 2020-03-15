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Россия и Китай собрались совместно "осваивать" Луну: что может пойти не так

воскресенье, 15 марта 2020, 04:21
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Россия и Китай обсуждают возможность интеграции своих проектов по созданию баз на поверхности Луны.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "РИА Новости".

"Обсуждаются различные варианты такого взаимодействия: создание совместной базы или рядом стоящих лунных баз. Степень интеграции в рамках этих подходов подлежит дальнейшему обсуждению", — заявил источник в ракетно-космической индустрии РФ.

Согласно представленным данным, инициативу могут обсудить в рамках одного из заседаний совета РАН по космосу. В качестве основы для будущей базы рассматривают посадочные аппараты, которые Москва и Пекин собиралась отправить к Луне.

Отмечается, что ранее между Россией и Китаем были достигнуты двусторонние договоренности, предполагающие подбор российским орбитальным аппаратом "Луна-26" места для посадки на спутнике Земли китайских космических аппаратов. Также возможно сотрудничество в рамках проектов "Луна-26" и "Чанъэ-7".

Помимо этого, стороны обсуждают вопрос о создании объединенного российско-китайского центра, который собирал бы данные, касающиеся изучения спутника нашей планеты и других космических объектов.

Однако, как сообщает издание "Naked Science", некоторые эксперты в сфере ракетно-космической индустрии считают, что проект вообще никогда не будет реализован в силу финансовых и технических проблем российской космической индустрии, которые с особой силой дали о себе знать в последние несколько лет.

Что касается Китая, то он, по мнению специалистов, уже получил все технологии, которые позволяют иметь собственную, независящую от кого-либо космическую индустрию.

Сообщается, что озвученную инициативу можно рассматривать как ответ на планы Запада создать лунную орбитальную станцию и (в перспективе) организовать высадку на спутник Земли с последующим строительством там базы.

Как ранее сообщал "Апостроф", Европейское космическое агентство (ЕКА) создало устройства, которое позволяет добывать кислород из лунной пыли.

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